Scoperti tre falsi dentisti: denunciati dai carabinieri Somministravano farmaci scaduti, nei guai odontoiatri abusivi a Capaccio

Sono finiti nei guai una donna e due uomini di Capaccio per avere esercitato la professione di dentisti senza nessun titolo. I due odontoiatri abusivi sono stati scoperti a Capaccio Paestum e denunciati dall'autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione medica. Inoltre lo studio è stato sequestrato.

I carabinieri, hanno tenuto sotto controllo lo stabile, insospettiti dal continuo via vai di persone e hanno fatto irruzione all'interno dello stabile in via Walter Tobagi, in località Rettifilo. I militari hanno scoperto che le tre persone denunciate avevano avviato una un vero e proprio studio dentistico senza, però, avere alcun titolo abilitativo.

Effettuavano, quindi, prestazioni professionali senza nessuna garanzia e titolo universitario. Solo un uomo aveva dimostrato di avere la laurea in odontoiatria ma era in pensione già da tempo. Inoltre, per non farsi scoprire e depistare eventuali segnalazioni, avevano messo un cartello con la scritta “chiuso” davanti alla porta dello studio, ma svolgevano l'attività quotidianamente.

Oltre alle attrezzature usate per le visite, i carabinieri hanno sequestrato anche i farmaci scaduti, tra cui anestetici, che venivano somministrati ai poveri pazienti. I tre dentisti abusivi applicavano tariffe particolarmente convenienti e sconti speciali per richiamare più clienti nel falso studio dentistico.

La struttura è stata sequestrata e i militari stanno indagando sulla regolarità ed il tipo di rapporto affittuario stipulato con il proprietario dell'appartamento.