Escursionisti dispersi in montagna: li ritrova la polizia Smarrito l'orientamento nella fitta vegetazione

Escursionisti dispersi in montagna in località Croce, nei pressi del Castello Arechi, li salva la polizia. I due avevano perso l’orientamento e non erano più in grado di raggiungere l’auto. Sul posto è intervenuto un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale - Sezione Volanti della Questura, che si è messo sulle tracce dei dispersi, coadiuvati anche da una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri. Le ricerche si sono concentrate in tutte le stradine adiacenti alla zona della scomparsa, nel frattempo il personale della Sala Operativa era riuscito a ricontattare i due dispersi e a geolocalizzarli. Gli operatori si sono così inoltrati ancor di più nella fitta vegetazione, nonostante l’oscurità e la pioggia incessante. Hanno poi udito delle richieste di aiuto e con l’ausilio di torce, sono riusciti a raggiungere i due, ritrovati infreddoliti e con i vestiti fradici. Gli agenti hanno provveduto alle prime cure del caso facendo riscaldare e rifocillare i due escursionisti che non hanno riportato conseguenze.

Un episodio analogo ha visti impegnato due equipaggi della Sezione Volanti della Questura e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni nella ricerca di un uomo disperso ieri pomeriggio nella zona di Croce, lato Cava de’ Tirreni. In azione anche i volontari della Protezione Civile. Stabilito prima un contatto telefonico e poi visivo con l’uomo che è stato individuato e tratto in salvo dalla zona impervia da cui non riusciva a fare rientro a causa dell'oscurità e del maltempo. Anche in questo caso fortunatamente il disperso era in buone condizioni di salute.