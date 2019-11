Si sente male nella biblioteca del Tribunale: muore 69enne Inutili i tentativi di soccorso per un medico

Tragedia a Salerno, si sente male in biblioteca e muore. A perdere la vita un medico di 69 anni che si trovava presso la sala di consultazione della Cittadella Giudiziaria in via Dalmazia. L'uomo avrebbe improvvisamente avvertito un malore accasciandosi a terra.

Inutili i tentativi di soccorso per il professionista. Sul posto i Carabinieri di Salerno.