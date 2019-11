FOTO e VIDEO | In fiamme l'ex discoteca "Camino Real" Sul posto carabinieri e vigili de fuoco: ingenti i danni, quasi certa l’origine dolosa

Un grande incendio è divampato nel primo pomeriggio all'interno dell'ex discoteca "Camino Real", sul litorale salernitano. Sul posto sono ancora a lavoro sei squadre dei vigili del fuoco, oltre a carabinieri della stazione di Pontecagnano, coordinati dai colleghi della Compagnia di Battipaglia agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, e ai vigili urbani. Le fiamme si sono sviluppate tramite la copertura superiore della struttura. Stando ad una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, è possibile che all'interno ci fosse una persona per ripararsi dal freddo e che, con l'intendo di scaldarsi, abbia accesso un piccolo fuoco. Si tratterebbe, dunque, di un incendio di natura dolosa.

Il Camino Real, diversi anni fa, era stato sottoposto a sequestro e affidato alla gestione comunale. Attualmente, gli unici ad entrare nella struttura fatiscente sono senzatetta in cerca di riparo.

Le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente, non ci sono feriti.