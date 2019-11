Trovato con hashish, contanti e un coltello: arrestato pusher Si trova ora ai domiciliari il presunto spacciatore di 22 anni preso a Battipaglia

In azione gli agenti della Polizia di Battipaglia che, nel pomeriggio di ieri, 16 novembre, hanno tratto in arresto un presunto pusher durante le attività di controllo e investigazione di una via del centro cittadino.

In particolare il giovane sarebbe stato trovato in possesso di circa 800 euro in contanti e, non riuscendo a giustificare il perché di quella somma sarebbero poi scattate le perquisizioni.

Dai successivi accertamenti, quindi, al 22enne incensurato sarebbero stati rinvenuti circa 100 gr. di hashish, un bilancino digitale, un coltello utilizzato per sezionare la droga e un’ulteriore somma di denaro, giudicata come possibile guadagno dell’attività di spaccio.

Il giovane é stato, quindi, tratto in arresto accusato come presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida dinanzi al GIP presso il Tribunale di Salerno.