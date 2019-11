Fulmine sul campo: feriti due calciatori di 15 anni Tragedia sfiorata questa mattina allo stadio "Pastena" di Battipaglia, partita sospesa

Tragedia sfiorata questa mattina allo stadio "Pastena" di Battipaglia quando un fulmine si è abbattuto sul campo ferendo due calciatori di 15 anni.

La scarica elettrica è caduta sull’impianto sportivo della Piana del Sele intorno alle 11, durante la partita Battipaglia Calcio-Pasquale Foggia Academy, mentre le due squadre stavano rientrando in campo per giocare il secondo tempo del match.



Il fulmine è precipitato a una quindicina di metri dai giovani, provocando la caduta di diversi calciatori e ferendo i due ragazzi che si trovavano nelle vicinanze. Dopo l'impatto, i due giovani si sono accasciati al suolo perdendo, momentaneamente, i sensi. Entrambi sono stati, dunque, trasportati all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia dove sono stati sottoposti agli accertamenti che, secondo quanto si apprende, fortunatamente, hanno dato esito negativo. I due si trovano ora in ospedale sotto osservazione, ma sono fuori periocolo. La partita è stata, quindi, sospesa e dovrà essere recuperata. Il maltempo che si sta riversando da alcuni giorni sulle città della provincia salernitana continua, dunque, a preoccupare e creare momenti di paura e non pochi disagi.