Tir resta incastrato nel sottopassaggio: caos a Battipaglia Disagi alla circolazione e viabilità interdetta, sul posto protezione civile e carabinieri

Un camion di grosse dimensioni è rimasto bloccato nel sottopassaggio di via Roma a Battipaglia. L’episodio si è verificato in serata e ha provocato disagi alla viabilità nella città della Piana del Sele. Il tir, dopo aver imboccato il sottopasso ed aver percorso alcuni metri, è stato costretto ad arrestare la sua corsa in quanto troppo alto. «Si avvisa la cittadinanza che il sottopasso non è percorribile da entrambi i tratti a seguito del blocco di un tir. Fino a nuovo avviso si consiglia di prendere strade alternative e di non procedere verso il sottopasso», la comunicazione effettuata attraverso la sua pagina Facebook dalla Protezione Civile di Battipaglia, presente sul posto con le sue squadre per supportare i carabinieri per la viabilità.