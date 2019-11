Spaccio di droga: denunciati tre ragazzi In azione la polizia nel fine settimana a Nocera Inferiore

Spaccio di droga: denunciati dalla polizia tre ragazzi. E' successo a Nocera Inferiore, nel corso dei controlli operati con il supporto del Reparto prevenzione crimine.

I poliziotti sabato hanno messo a segno un' irruzione in un appartamento di via Gramsci, una zona dove era stata segnalata una possibile attività di spaccio. All’interno del locale sono stati sorpresi tre giovani intenti a confezionare dosi di sostanza stupefacente utilizzando dei piccoli involucri di cellophane ricavati da un busta di plastica. All’arrivo degli agenti i tre hanno cercato di disfarsi della droga, immergendo il mestolo nel quale era contenuta, che stavano riscaldando su un fornelletto da campeggio, in una pentola di acqua bollente, per poi lanciarlo da una piccola finestra posta al primo piano.

Parte della sostanza è andata dispersa ma un quantitativo è stato comunque recuperato dai poliziotti sul davanzale della finestra e sul mestolo. La sostanza è risultata cocaina, con elevato grado di purezza per un peso complessivo di 3,87 grammi.

Una successiva perquisizione in una abitazione di Pagani ha consentito di recuperare e sequestrare a casa di uno dei tre giovani anche un panetto di “mannite”, sostanza normalmente utilizzata per il taglio dello stupefacente. I tre, peraltro già noti alla forze dell’ordine, due originari dell’agro nocerino-sarnese ed uno straniero di origine ucraina, con regolare permesso di soggiorno, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Un’altra perquisizione domiciliare è stata condotta in via Napoli nell’abitazione di un giovane originario di Nocera Inferiore, dove gli agenti hanno rinvenuto 2,26 grammi di hashish detenuto per uso personale. Lo stupefacente è stato sequestrato e il giovane segnalato.

Nella stessa giornata sono stati effettuati 9 posti di controllo, identificate e controllate 145 persone e 66 veicoli. Elevate 3 contravvenzioni per violazioni al codice della strada.