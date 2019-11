VIDEO | Due quintali di droga spediti per posta: blitz Gdf Due persone arrestate dalla Finanza: il pacco avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro

Due presunti trafficanti di droga sono stati arrestati a Napoli e a Palermo dalla guardia di finanza siciliana: sono accusati di aver organizzato una spedizione di due quintali di hashish – contenuti in otto cartoni – intercettati dalle fiamme gialle presso un centro di smistamento postale.Il pacco con la droga, secondo la ricostruzione del Gico, era partito da un ufficio di Nocera Inferiore. Ironia della sorte, per un disguido tecnico la spedizione non è stata consegnata.

La guardia di finanza ha incastrato un 25enne di Palermo e un 28enne di Terzigno, ritenuti – rispettivamente – il destinatario e il mittente dell’ingente partita di droga. Entrambi sono stati arrestati, mentre la sostanza stupefacente – che avrebbe fruttato almeno un milione di euro –, è stata sequestrata.

Secondo gli investigatori, l'hashish era destinato alle piazze di spaccio del capoluogo siciliano ma l'operazione delle fiamme gialle ha impedito che accadesse. Fondamentale l'analisi sulle banche dati della ditta di spedizione, all'oscuro di quello che trasportava.