Fondi alla Croce Rossa:rinviato a giudizio il sindaco di Eboli Dovrà rispondere di abuso d'ufficio e falso ideologico insieme ad un dirigente e un ex assessore

Rinviato a giudizio il sindaco di Eboli, Massimo Cariello. Falso ideologico e abuso d’ufficio sono queste le ipotesi di accusa che coinvolgono il primo cittadino, l’ex assessore alle Politiche Sociali, Lazzaro Lenza ed il dirigente del settore politiche sociali Agostino Mastrangelo. Processo che inizierà il prossimo 27 gennaio 2020.

I fatti risalgono al 2017 quando, come si legge sulla richiesta di rinvio a giudizio, “vennero liquidati a favore della Croce Rossa italiana per la realizzazione del progetto “Doposcuola solidale”, escludendo alcuna spesa per l’ente, la somma di 8mila euro a carico del bilancio del comune”.

L’ex assessore, il dirigente e il sindaco sono chiamati a rispondere di alcune anomalie nella concessione del contributo, in quanto, la delibera di patrocinio in favore della Croce Rossa aveva escluso qualsiasi spesa per l’ente.

Come si legge sulla richiesta: “Il funzionario del comune di Eboli attestava falsamente che il progetto, terminato il 30 settembre 2017, non fosse stato eseguito e procedeva ad affidamento diretto di un progetto che invece era già terminato, omettendo qualsiasi riferimento alla precedente delibera che aveva escluso espressamente qualsiasi spesa per l’ente Comune”.