Incidente sull'A2: traffico in tilt, lunghe code di auto Il sinistro nei pressi dello svincolo di Montecorvino

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sull'A2 Salerno Reggio Calabria, forse a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia. Pare si sia trattato di un tamponamento tra due auto, resta da chiarire la dinamica.

Lo schianto nei pressi dello svincolo di Montecorvino, in direzione Pontecagnano Sud. Lunghe code di auto e traffico in tilt su tutta l'arteria. Rallentamenti per chilometri.