In treno senza documenti e con coltello: arrestato L'uomo ha tentato di darsi alla fuga, minacciando anche gli agenti della Polfer a Battipaglia

Sul treno senza biglietto e senza documenti ma con un coltello. Arrestato un cittadino tunisimo di 29 anni dagli agenti della Polfer a Battipaglia. L'uomo ha tentato di darsi alla fuga, senza riuscirci, ed ha minacciato più volte i poliziotti, intervenuti su richiesta del capotreno per la presenza, a bordo di un treno regionale proveniente da Cosenza, di uno straniero sprovvisto di titolo di viaggio e minaccioso nei confronti del personale delle ferrovie.

Gli agenti hanno notato che cercava di dileguarsi tra la folla dei viaggiatori. Raggiunto e bloccato, è stato invitato a scendere dal convoglio per essere successivamente identificato. Sprovvisto di qualsiasi documento di riconoscimento, l’uomo ha mostrato una foto sul cellulare, asserendo che i poliziotti si sarebbero dovuti accontentare di quella per la sua identificazione, rifiutandosi sia di declinare le generalità, sia di sottoporsi ai rilievi fotosegnaletici. In quella circostanza è stato trovato in possesso di un coltello, occultato nella tasca insieme ad un taglierino frangivetro. Inoltre, ha tentato di colpire gli agenti anche con una testata, asserendo di non insistere nel volerlo identificare altrimenti sarebbe diventato “molto pericoloso”.

I poliziotti, pertanto, notiziato il pm di turno, hanno arrestato l'uomo e lo hanno condotto presso la Casa Circondariale di Salerno.