Maltempo, la conta dei danni: provincia di Angri allagata Chiusa via Cinque a Cava de' Tirreni e il cimitero a Siano, annullato anche il mercato domenicale

Nuova allerta meteo di colore arancione sulla Campania. Un novembre questo che ha messo a dura prova Salerno e l’intera provincia a causa delle forti piogge, delle mareggiate e raffiche di vento. Nelle ultime settimane ad avere la peggio è stato proprio l’Agro Nocerino Sarnese dove, dove il maltempo ha portato a diversi allagamenti e frane.

Al momento, risulta totalmente allagata la periferia di Angri, specialmente in località Avagliana dove l’acqua alta ha raggiunto i cancelli delle abitazioni. A denunciarlo la pagina Facebook Fronte Civile - Stay Angri che scrive: "Cittadini prigionieri nelle proprie case a causa dell'acqua alta. Attendiamo l'arrivo delle unità competenti per poter normalizzare la situazione”.

Intanto, il comune di Siano ha disposto, con ordinanza sindacaLe, la sospesione del mercato domenicale e la chiusura del cimitero. L'amministrazione ha invitato i cttadini ad evitare attività all’aperto e limitare al minimo gli spostamenti facendo attenzione a possibili cadute di oggetti dall’alto.

Mentre a Cava de' Tirreni, sono state annullate tutte le manifestazioni pubbliche previste all'aperto, in particolare la "Marcia per la Vita" ed il "Memorial Mario Pannullo". Inoltre, come previsto dall'ordinanza del sindaco, via Gaetano Cinque è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale per l'intera giornata di oggi.

L'allerta meteo della Protezione Civile, a causa delle avverse condizioni che continuano a peggiorare, è stata prolungata fino alle 14 di domani, lunedì 25 novembre.