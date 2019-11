Fiamme in abitazione, 81enne muore carbonizzato Tragedia a Laviano: il fuoco è divampato in una casetta prefabbricata di legno

Tragedia ieri sera a Laviano, in località "Campo Piano", dove un'abitazione è andata a fuoco. Il bilancio parla di un morto carbonizzato: la vittima è un pensionato di 81 anni, di origini napoletane ma residente nell'alta Valle del Sele.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, ma la casetta prefabbricata - costruita in legno - è stata letteralmente divorata dalle fiamme. In pochi istanti la struttura è finita in cenere. Per il malcapitato all'interno non c'è stato nulla da fare.

I caschi rossi del distaccamento di Eboli stanno cercando di ricostruire le cause della tragedia, dovuta con ogni probabilità ad una fatalità, ed hanno dovuto lavorare per ore per avere ragione del rogo. Sull'episodio indagano i carabinieri.