Maltempo: frane a Camerota e Montesano sulla Marcellana Disagi sulle strade provinciali

Il maltempo che si è abbattuto sul salernitano nelle ultime ore ha provocato diversi smottamenti. Nella serata di ieri si è verificata una frana tra Camerota e Marina di Camerota. Al lavoro sul posto gli uomini della Protezione Civile Cilento Emergenza e alcuni volontari, fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze.

Disagi anche a Montesano sulla Marcellana, in località Magorno, detriti e pietre hanno invaso la strada provinciale 276. Chiusa la circolazione per la messa in sicurezza, traffico il tilt.