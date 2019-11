Cade in una fossa al cimitero: ferita una donna L'incidente è avvenuto a Pontecagnano Faiano

E' caduta in una fossa per defunti mentre si trovava nel cimitero di Pontecagnano Faiano. L'incidente è avvenuto ieri, per la donna di 59 anni che oltre allo spavento ha riportato anche alcune ferite al polso e un trauma alla schiena.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Battipaglia, allertati dai passanti che non hanno potuto fare altro che attendere i primi aiuti. La signora è stata trasportata all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno.

Intanto sono in corso le indagini dei Carabinieri che sono giunti sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente e capire di chi sono le responsabilità.