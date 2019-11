Frana il costone roccioso: paura e traffico il tilt Al lavoro i rocciatori tra Salerno e Vietri per la messa in sicurezza. Lunghe code di auto

Ancora un cedimento nel salernitano dopo il maltempo delle ultime ore. Momenti di paura in via Benedetto Croce, sulla strada che collega Salerno a Vietri sul Mare, dove alcune pietre si sono staccate dal costone roccioso finendo sulla carreggiata e rischiando di travolgere le auto di passaggio.

Fortunatamente non si registrano danni e feriti, nessuna vettura è stata coinvolta nella frana.

Sul posto sono intervenuti i rocciatori che hanno messo in sicurezza l’area anche in vista di possibili piogge nelle prossime ore che potrebbero creare nuovi disagi e pericolo. Circolazione stradale a traffico alternato per diverso tempo, a regolamentarla la polizia municipale. In tilt il traffico con lunghe code di auto in entrambe le direzioni.