Discariche abusive bonificate: multe da 500 euro ai residenti Sono stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di video sorveglianza

Micro discariche abusive bonificate dalla polizia municipale in città.

Nella giornata di oggi i caschi bianchi e Salerno Pulita hanno svolto un'attività di controllo nelle aree maggiormente soggette all'abbandono di rifiuti sul suolo pubblico, provvedendo al risanamento in viale Bandiera, nei pressi dello Stadio Arechi, e via Degli Uffici Finanziari. Sanzionato il titolare di un locale e un residente, il primo per il mancato rispetto delle norme sulla raccolta differenziata e il secondo per abbandono di rifiuti sul suolo pubblico.

Multati altri 5 residenti con verbali di 500 euro, sono stati identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza, in seguito alle indagini svolte dal Nucleo Operativo della Polizia Municipale. Beccati anche due parcheggiatori abusivi, per i quali è stato emesso un provvedimento di Daspo, in sinergia con l'ufficio anticrimine della questura di Salerno.