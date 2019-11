Incendio sul monte Saretto: scagionato un giovane L'archiviazione è stata accolta dal Gip. L'altro ragazzo, invece, resta in carcere

Sono state archiviate le indagini per uno dei ragazzi che indagato per l'incendio sul monte Saretto, a Sarno, lo scorso 20 settembre che ha devastato oltre venti ettari di vegetazione. La Procura dei minori si stava occupando delle indagini, con le accuse contestate a due ragazzi per incendio boschivo e disastro ambientale. L'archiviazione è stata accolta dal Gip, dopo la richiesta del sostituto procuratore Angelo Frattini.

Sembra che il ragazzo fosse in compagnia dell'altro minore, già arrestato per l'incendio, ma non si sarebbe reso responsabile del rogo. Una circostanza confermata anche dalle dichiarazioni in sintonia con la sua posizione.

Infatti, il ragazzo pare avesse provato a dare fuoco a una foglia, senza riuscirci. All'inizio delle indagini era stato coinvolto anche lui perchè trovato con l'accendino addosso. Il minorenne che, invece, provocò la distruzione di venti ettari di vegetazione si trova ora nel carcere minorile.