Terremoto in Albania: Humanitas Salerno pronta ad aiutare "Prepariamo i mezzi per partire a supporto della protezione civile albanese", dichiara Schiavone

Roberto Schiavone, presidente dell’Humanitas di Salerno, sta già organizzando gli uomini e i mezzi necessari per aiutare i soccorsi e la protezione civile albanese. “Sono vicino al popolo albanese", spiega il presidente, "sono già stati allertati i nostri militi per preparare i mezzi e partire a supporto della protezione civile albanese, ci siamo messi già in contatto con il Prefetto di Durazzo per sapere quale possa essere il nostro supporto”.

Dichiara Schiavone, che da Salerno esprime massima solidarietà al popolo albanesi.

Una forte scossa di terremoto ha colpito nella notte l’Albania. Sarebbero almeno 10 i morti, più di 200 i feriti e diversi gli sfollati, ma il numero è destinato ad aumentare. Poco dopo le 3 di notte, con epicentro a Durazzo, la terra ha iniziato a tremare causando crolli, disagi e diversi morti. Alcune persone, hanno perso al vita nel vano tentativo di mettersi in slvo. A Durazzo è crollato un albergo dove, attualmente, sono in corso le operazione per estrarre e salvare quante più persone possibile. La forte scossa è stata avvertita anche dai cittadini salernitani, campani e pugliesi. Diversi problemi e disagi sono stati registrati anche nella capitale, a Tirana.