Incidente sul lavoro in un cantiere edile: feriti due operai Sono stati soccorsi e portati in ospedale a Nocera Inferiore

Incidente sul lavoro questa mattina a Pagani, nel salernitano. Due gli operai che sono rimasti feriti in un cantiere edile per la costruzione di alcune abitazioni, tra via Sant’Erasmo e via Cesarano. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 ed i carabinieri che stanno verificando la dinamica di quanto accaduto per appurare eventuali responsabilità. I lavoratori intanto sono stati trasportati all’Ospedale Umberto Primo di Nocera Inferiore, le loro condizioni non sarebbero gravi.