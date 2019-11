Forte scossa di terremoto a Creta: avvertita anche a Salerno L'epicentro è stato localizzato in mare a 20 chilometri di profondità

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6 della scala Richter è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. E' successo poche ore fa in mare vicino all'isola di Creta alle ore 8.23 con epicentro sott'acqua a 20 chilometri di profondità. Al momento non risultano feriti o danni.

Intanto sembra che la scossa sia stata avvertita anche nel sud Italia, il Libia, Turchia e in Egitto. A Salerno e in tutta la provincia il sisma è stato avvertito in maniera leggera, soprattutto agli ultimi piani dei palazzi.

In Puglia, in particolare nel Salento, invece, il movimento tellurico è stato avvertito nettamente dalla popolazione. Infatti alcune segnalazioni sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco per segnalare la forte scossa, ma non risultano danni a cose o persone.

Intanto dopo la forte scossa di ieri notte in Albania , di magnitudo 6.2 della scala Richter, si contano le vittime, salite a 25 e 600 feriti. Oggi è stato proclamato il lutto nazionale in memoria dei morti.