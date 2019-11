Violenze, armi e minacce: tre arresti a Salerno Per due persone una pena da scontare

Violenze, armi e minacce, arrestate dai carabinieri tre uomini a Salerno per diverse situazioni.

Il primo, un 26enne già noto alle forze dell'ordine, è finito in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione di denaro ai danni della madre per l'acquisto di stupefacenti. Da un’attività d’indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di Salerno-Mercatello, le minacce e gli atti vessatori risalirebbero già dal 2017.

Si sono aperte le porte del carcere di Fuorni anche per un 39enne, originario di Nocera Inferiore, destinatario di un provvedimento emesso dalla Corte d’Appello: deve scontare 4 anni di reclusione per detenzione illegale di armi, lesioni, accensioni ed esplosioni pericolose.

Ai domiciliari, invece, un 47enne salernitano destinatario di un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Salerno: per lui 4 mesi e 20 giorni per violenza, minacce e oltraggio.