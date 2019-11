Furto in un supermercato nella notte: si cercano i rapinatori E' caccia ai banditi, la Polizia sta analizzando le telecamere di videosorveglianza

Hanno forzato la saracinesca e le porti laterali di emergenza, così sono riusciti ad introdursi in un supermercato della zona industriale di Salerno. Il colpo è stato messo a segno nella notte, i banditi hanno manomesso le casse ed hanno portato via il denaro presente all'interno dei registratori.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per avviare le indagini e risalire agli autori della rapina e la Polizia Scientifica che ha sequestrato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Non si conosce ancora la somma totale del bottino portato via dai rapinatori.