Pastena, ambulanza sbanda e finisce sulla folla E' avvenuto nei pressi di piazza Caduti di Brescia, passanti in fuga nei negozi

Tragedia sfiorata in piazza Caduti di Brescia a Pastena, dove un'ambulanza della Croce Rossa ha sbandato ed è finitasulla folla. E' accaduto pochi istanti fa, nel cuore del quartiere della zona orientale, all'ora di punta. L'ambulanza ha sbandato per evitare la collisione con alcune macchine in strada, la sua.corsa si è conclusa sul marciapiede. Momenti di panico tra i passanti e i cittadini presenti che per evitare il mezzo si sono rifugiati all'interno dei negozi.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, solo tanto spavento. Il conducente del veicolo è attualmente sotto choc.