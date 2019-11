Pisciotta: sequestrati 500 litri di gasolio agricolo L'operazione della Guardia Costiera

Nell’ambito dell’attività investigativa espletata in diversi porti della costa cilentana da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro ha posto sotto sequestro presso il porto di Pisciotta circa 500 litri di gasolio agricolo utilizzato indebitamente, denunciando una persona per violazioni penali in materia di accise.

In particolare, il controllo è scattato, nel porto di Pisciotta, per uno yacht ormeggiato presso il molo di sopraflutto.

I militari, coadiuvati dall'Agenzia delle dogane di Salerno, durante l'ispezione nei locali motori dell'imbarcazione, hanno notato che il gasolio visibileera del tipico colore verde utilizzato per agricoltura e pesca.

Sono stati prelevati dei campioni, gli esami di laboratorio hanno certificato che si trattava di gasolio agricolo il cui utilizzo è destinato esclusivamente per le attività agricole, orticole, silvicolturali, floricole, di allevamento e di itticoltura che prevedono l'utilizzo di macchinari.