Erano pronti a rubare le auto a Salerno: presi due uomini Sono stati fermati dagli agenti della Questura. Avevano tutto il necessario per forzare le vetture

In occasione delle festività natalizie che portano in città sempre tanti visitatori, sono stati intensificati i controlli da parte della Questura di Salerno che ieri, intorno alle 14, ha fermato e denunciato due persone nel quartiere di Torrione. I due si aggiravano con modi sospetti tra le automobili in sosta. Gli agenti della sezione volanti li hanno bloccati e identificati.

Si tratta di due uomini nati a Napoli di 48 e 33 anni già noti alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali. Addosso nascondevano una chiave Obd, utilizzata per la diagnostica delle auto, e che insieme ad una centralina elettronica esterna permette di avviare le automobili bypassando i sistemi di sicurezza. Inoltre, sono stati trovati in possesso di chiavi finte di diverse marche, un cilindro metallico usato per forzare il bloccasterzo e l’antifurto blockshaft. A pochi chilometri di distanza, i due avevano parcheggiato l’auto, una Fiat Punto in cui sono stati ritrovati arnesi per scassinare le automobili, quali cacciavite e tenaglie.

I due uomini sono stati portati in questura, presso l’ufficio prevenzione generale e denunciati per ricettazione, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e muniti di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Salerno per almeno tre anni.