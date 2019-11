In casa con 12 chili di marijuana: arrestata 38enne La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato 100mila euro

Sequestrati 12 chili di marijuana a Campolongo dalla Squadra Investigativa e Volante del Commissariato di Battipaglia, che ha arrestato una donna, 38enne- O.M. le sue iniziali- in località Campolongo, ad Eboli.

. Gli agenti hanno notato che all’interno e nei pressi di una abitazione c’era un continuo via vai di persone di nazionalità nordafricana. Nell’imediatezza, è stata effettuata una perquisizione domiciliare alla ricerca di sostanze stupefacenti.

All’interno dell’abitazione è stata trovata la donna, con permesso regolare e incensurata.Scovati e sequestrati 11,950 chili di marijuana, suddivisa già in varie buste pronte per la vendita e occultate all’interno della casa. La 38enne è stata arrestata per detenzione di sostanza stupefacente e trasferita nel carcere di Fuorni. La droga rinvenuta, una volta immessa nel mercato locale, avrebbe fruttato circa 100mila euro.