Sequestri in azienda bio con 2 tonnellate di prodotti scaduti Il blitz dei carabinieri di Salerno in un'impresa di Taranto

I Carabinieri per la Tutela Agroalimentare-Rac di Salerno hanno sequestrato nei giorni scorsi in provincia di Taranto due tonnellate di prodotti fitosanitari in un'azienda ortofrutticola del settore biologico.

Il blitz è scattato in collaborazione con l'Arma tarantina e con la locale Asl. Durante l'operazione di controllo sono stati avviati campionamenti e analisi dei prodotti agricoli biologici, per accertare l'uso di fitosanitari non ammessi.

Quaranta mila euro è il valore dei prodotti sequestrati che presentavano etichette non conformi, e con l'autorizzazione sanitaria scaduta. Erano custoditi in un deposito privo dei necessari requisiti di legge. Durante il controllo sono stati sequestrati anche i due locali e i trattori agricoli sprovvisti dei dispositivi di sicurezza, per un valore di circa 30 mila euro.