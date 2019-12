VIDEO| Salerno, arrestati dieci parcheggiatori abusivi 6 in carcere e 4 ai domiciliari, diverse le zone d'azione in città

I carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno arrestato dieci persone: 6 sono finite in carcere e 4 ai domiciliari. Si tratta di parcheggiatori abusivi gravemente indiziati a vario titolo di estorsione commessa nei confronti degli automobilisti in sette zone diverse della città. A loro carico i militari avrebbero raccolto numerosi indizi, anche a seguito di denunce di cittadini in qualche modo costretti a versare un obolo per riuscire a parcheggiare la propria vettura.

Una condotta, come ribadito più volte dalla Corte di Cassazione, che configura il grave reato di estorsione anche senza una minaccia palese essendo di per sé sufficiente anche la cosìdetta “minaccia implicita” quindi “un comportamento deciso, perentorio ed univoco... idoneo a turbare o diminuire la libertà psichica e morale”.

Queste le zone monitorate in cui i 10 parcheggiatori abusivi operavano: Lungomare Colombo – Polo Nautico; Cinema Multisala – Via Bandiera; Viale Giuseppe Verdi; Via San Leonardo; Via Salvador Allende; Forte La Carnale;Via Clark – Discoteca “Sea Garden” .