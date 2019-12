Accoltellato dopo aver ritirato la pensione: è caccia all'uomo Nonostante le ferite, la vittima è riuscita ad arrivare a casa e chiedere aiuto

Momenti di paura per un uomo che a Nocera Inferiore che, dopo aver prelevato la pensione all'ufficio postale, è stato accoltellato da un balordo che lo stava seguendo. E' successo questa mattina ai danni di un 57enne: uscito dalle poste, in via Marconi, zona Arenula, si stava dirigendo in via Martinez yCabrera per attraversare i binari del passaggio a livello.

Una volta arrivato nei pressi dell'uscita è stato avvicinato da un rapinatore che gli ha puntato contro un coltello e intimato di consegnargli l'intera somma di denaro appena ritirata. Ma l'uomo non ha ceduto alle minacce e ha resistito, così il balordo lo ha colpito.

Nonostante le ferite però il 57enne è riuscito ad arrivare fino alla sua abitazione, in via Siniscalchi, e a chiedere aiuto. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Nocera Inferiore e il vice questore Luigi Amato, che stanno cercando il rapinatore.