Accoltellato a Nocera dal vicino di casa: si cerca l'uomo Il pensionato è stato colpito due volte dall'aggressore che abita nello stesso condominio

Sarebbe stato il vicino di casa ad aggredire il 72enne di Nocera Inferiore che ieri mattina è stato raggiunto da due coltellate. L'uomo era uscito dalla sua abitazione intorno alle 10 del mattino ed era stato avvicinato da una persona armata di coltello.

Sembra che i due si conoscessero, avrebbero avuto un diverbio per screzi del passato riguardanti il vicinato, l'aggressore gli avrebbe chiesto anche dei soldi che il 72enne però avrebbe rifiutato.

Così ieri mattina il tragico epilogo, con le due coltellate al pensionato che avrebbe tentato di scappare verso casa, in via Siniscalchi, ma sarebbe stato raggiunto da una secondo colpo. Il 72enne è stato subito trasportato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore per le ferite riportate al torace, al volto e al petto ma le sue condizioni restano stabili.

Gli agenti della polizia che stanno indagando su quanto accaduto sono sulle tracce dell'aggressore che da ieri mattina è scomparso.