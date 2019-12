Un corso informativo sugli interventi di primo soccorso Un incontro a cui hanno preso parte circa 80 finanzieri di Salerno

Un corso informativo sugli interventi di primo soccorso. Questo il tema dell'incontro che ha visto la partecipazione di circa 80 finanzieri di Salerno alla Provincia per formarsi e confrontarsi sulle tecniche di primo soccorso e sull’utilizzo del defibrillatore semiautomatico.

L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli - Settore Emergenze Cardiologiche. Nel merito dell'incontro sono intervenuti Maurizio Santomauro e Carmine Liguori, affrontando il delicato tema della rianimazione cardio polmonare. Successivamente, la dottoressa Carla Riganti ha approfondito gli aspetti medico-legali sull’utilizzo del defibrillatore.

L'incontro è stato diviso in due momenti, un primo teorico e un secondo pratico. Nel pomerigigo, gli istruttori del gruppo per l’Intervento nelle emergenze cardiologiche hanno simulato le manovre di rianimazione sugli appositi manichini. Un modo pratico per acquisire le conoscenze di base sul soccorso cardio rianimatorio, le possibili cause di arresto cardiaco e, nello specifico, le aritmie potenzialmente mortali. Tecniche e manovre che, nell'immediatezza dei fatti, possono contribuire a salvare vite.