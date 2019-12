Accoltella il vicino di casa: arrestato 57enne Si trova in carcere a Fuorni, la vittima, un 72enne, è stata colpita al torace e al volto

E' stato arrestato e si trova ora in carcere a Fuorni il 57enne ritenuto responsabile dell'aggressione ai danni di un vicino di casa che aveva appena ritirato la pensione in un ufficio postale di via Marconi, a Nocera Inferiore. Il pensionato aveva cercato di rifiugiarsi in casa, da lì avrebbe allertato le forze dell'ordine.

Dopo quarantottore di ricerche gli agenti del commissariato di Polizia del posto hanno ammanettato l’uomo che, lunedì mattina, avrebbe dunque accoltellato il vicino di casa 72enne. Si stava dirigendo a Salerno a bordo di un treno. La vittima, un ex infermiere dell'ospedale Ruggi D'Aragona, era stata colpita al torace, al volto e al petto.