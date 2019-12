Rapina e aggredisce un anziano a Battipaglia Il malvivente è scappato facendo perdere ogni traccia. Indagano i carabinieri

Ferite alla bocca e alle mani. E’ il bilancio di un’aggressione ai danni di un uomo anziano rapinato questa mattina nei pressi di piazza San Francesco a Battipaglia, vicino all’Asl.

Non è ancora chiara la dinamica dell’aggressione, sembra che la vittima sia stata colpita più volte da un malvivente che ha provato a rubare il denaro e poi si è dileguato, facendo perdere ogni traccia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per le indagini, i militari stanno analizzando anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per risalire all’identità del balordo.