Controlli dei Nas: sospesa un'attività commerciale a Salerno Sequestrate 39 tonnellate di cibo privo di indicazioni per la tracciabilità

Sequestrate 39 tonnellate di alimenti privi di indicazioni necessarie per la tracciabilità e sospesa un’attività commerciale a Salerno a causa delle gravi criticità igienico sanitarie e strutturali riscontrate durante le ispezioni, per un totale di 6 mila euro di multa. E’ il bilancio dei controlli dei Nas di Salerno impegnanti sul territorio cittadino e provinciale.

Si intensificano, dunque, le ispezioni dei militari per la sicurezza alimentare in vista delle festività natalizie. L’obiettivo è quello di sgominare i furbetti che non rispettano le indicazioni previste dalla legge sugli alimenti. Etichette ingannevoli, blatte, sporcizia e autorizzazioni false o del tutto mancanti sono solo alcuni dei temi dei controlli in cui sono impegnati i carabinieri del Nas.

I sequestri, negli ultimi giorni, hanno riguardato non solo le città di Parma, Pescara e Aosta ma anche Salerno. Il comandante dei Carabinieri per la tutela della salute, Adelmo Lusi assicura che le ispezioni avvengono tutto l’anno in modo costante ma “si intensificano durante le festività più importanti”.