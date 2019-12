Rogo in un palazzo a Bellizzi:paura per una bimba sola in casa Una persona è rimasta intossicata, era intervenuta per prestare soccorso

Paura nel primo pomeriggio di oggi a Bellizzi, per le fiamme in una cantina e al primo piano di un'abitazione in via della Repubblica. Il fuoco ha generato una densa coltre di fumo nero, una persona sarebbe rimasta intossicata durante le operazioni di soccorso: ha aiutato i condomini a scappare dalle proprie abitazioni per mettersi in salvo.

E' stata portata in ospedale. Momenti di paura per una bambina che si sarebbe trovata sola in casa durante l'incendio e per un anziano in difficoltà. Sul posto sono intervenute per spegnere il rogo due unità dei vigili del fuoco. Danni ingenti allo stabile.