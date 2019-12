Controlli in città: 13 le contravvenzioni e 9 rimozioni Il blitz dei carabinieri e della polizia locale nelle zone centrali di Salerno

Controlli a tappeto in città da parte dei carabinieri e della polizia locale per gestire le zone centrali e il traffico veicolare, specialmente in questo periodo di Luci d'Artista. Sono state 13 le contravvenzioni elevate per sosta vietata con 9 rimozioni di auto su via Roma. E' questo un primo bilancio dell'intervento avvenuto ieri mattina da parte della radiomobile dei carabinieri di Salerno, assieme alla Cio del 12esimo reggimento Sicilia ed alla polizia.

Controlli mirati alla circolazione stradale per evitare qualsiasi disagio al traffico veicolare, specialmente in questo primo vero fine settimana di "boom" dovuto ai tanti visitatori e turisti che inondano le strade del centro per ammirare le Luci d'Artista.