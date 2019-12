Rubano una borsa da un'auto: arrestati due 30enni A denunciare l'accaduto alla polizia un residente

Sono stati scoperti da un residente poco dopo aver messo a segno un colpo su un'auto. Arrestati dalla polizia nel quartiere di Pastena D.A. di anni 31, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici e il 30enne C.G. anni, entrambi salernitani, per concorso in furto aggravato. L’arresto è scaturito dalla segnalazione di un cittadino che ha indicato agli agenti la presenza di due giovani che, dopo essere penetrati all’interno di un cortile privato, proprio nelle vicinanze delle strade dove si trovano le luminarie, avevano messo a segno un furto dopo essersi introdotti a bordo di una Fiat 500L, lì parcheggiata.

I poliziotti hanno notato i due giovani, che rispondevano alla descrizione fornita e che, alla loro vista hanno cercato di allontanarsi senza farsi notare. Bloccati dagli agenti sono trovati ancora in possesso di una borsa, del tipo 24 ore, danneggiata e presumibilmente portata via poco prima dall'auto in questione. I 30enni sono stati così arrestati.