Guida in stato di ebbrezza: aumentano i controlli Sono 70 le macchine fermate e 160 i cittadini controllati dalla polizia di stato

Controlli della polizia contro la guida in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Gli agenti della polizia stradale di Salerno e di Angri, coordinati dal comandante della Sottosezione, hanno controllato circa 70 veicoli e 160 cittadini. Il bilancio di questo fine settimana di controlli è di un elevato numero di sanzioni amministrative con il ritiro di 5 carte di circolazione.

Inoltre, sempre nel corso dei controlli sono stati sanzionati 2 conducenti per guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, ed un terzo conducente per guida in stato di ebbrezza alcolica, avendo superato di circa quattro volte il limite consentito.