FOTO |Scoperta discarica abusiva: denunciati i responsabili Sequestrata l'area vicino al fiume Picentino dove i responsabili sversavano rifiuti di ogni genere

Scoperta una discarica abusiva in prossimità del fiume Picentino, lungo via Roma a Pontecagnano Faiano, e denunciati i responsabili. A fare la scoperta sono stati i carabinieri della Forestale di San Cipriano Picentino, coadiuvati dal mezzo aereo del 7° nucleo elicotteristi di Pontecagnano in collaborazione con gli agenti della polizia municipale.

Il controllo è scattato a seguito di attività di monitoraggio aereo al fine di individuare, prevenire e reprimere illeciti ambientali.

Su un’area circoscritta e chiusa da un cancello, i militari hanno trovato depositati sul suolo rifiuti di diversa tipologia: da demolizione e costruzione, rifiuti urbani, rifiuti in legno, plastici, metallici ferrosi e non, pneumatici fuori uso, autoveicoli fuori uso ed in stato di abbandono.

I rifiuti rinvenuti, stimati in circa 450 metri cubi, erano disposti in cumuli anche mescolati fra loro ed in parte ormai ricoperti da vegetazione.

I carabinieri hanno avviato le indagini del caso che hanno portato ad una proprietà poco distante dalla discarica che risulta essere di una società. Sarebbero stati individuati i responsabili della gestione illecita di rifiuti. L’intera area di discarica è stata sequestrata e sono stati denunciati i responsabili.