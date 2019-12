Rissa in strada, accoltellano minorenne: arrestati 2 giovani L'aggressione in centro a Pontecagnano

Resa dei conti in strada, nei guai due ragazzi. Sono stati arrestati dalla polizia due giovani per aver accoltellato un minorenne. I fatti risalgono al 28 novembre scorso quando, in centro a Pontecagnano, è andata in scena una violenta rissa. Protagonista un nutrito gruppo di ragazzi, tra questi diversi minori. Tutto sarebbe nato da un diverbio per futili motivi, dalle parole si è passati ai fatti. Così un giovanissimo è stato colpito con un fendente all'addome che gli ha provocato lesioni gravissime allo stomaco. Fondamentali per le indagini della procura salernitana le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze dei presenti che hanno permesso di ricostruire cosa sia accaduto in quei concitati momenti.