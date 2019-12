Ruba 4 mila euro hackerando un sistema informatico: denunciato Si sarebbe impossessato del denaro modificando l'Iban di alcune transazioni, nei guai un rumeno

Si sarebbe appropriato di 4000 euro hackerando il sistema informatico di una società lucana. Denunciato in stato di libertà un 28enne rumeno per frode. In azione i carabinieri della stazione di San Giovanni a Piro che hanno cominciato l'indagine dopo le diverse segnalazioni da parte dei gestori della società del centro lucano che avevano riscontrato l’intromissione furtiva nei loro sistemi.

In particolare, gli uomini dell'Arma avrebbero scoperto una fitta rete di contatto degli indirizzi IP con cui il malfattore operava modificando gli IBAN a cui erano rivolte le transazioni di alcuni creditori. La base di hackeraggio, costituita tra le mura di casa del cittadino rumeno, sarebbe stata individuata in Piemonte.

La società di informatica, ignara di quanto stava accadendo, ha messo in atto tutte le procedure per proteggere ulteriormente gli account dei loro clienti. Continueranno ora le indagini da parte dei Carabinieri per approfondire se ci sia il coinvolgimento di altri soggetti nella vicenda.