Armi e fumogeni a bordo, denunciati 7 ultras Erano diretti allo stadio di Nocera per la partita Nocerina-Casarano, nei guai i tifosi pugliesi

Trasportavano a bordo del minivan diretto allo stadio petardi, fumogeni, catene, noccoliere e altri oggetti contundenti di vario genere, denunciati sette tifosi della squadra Casarano.

A deferirli, gli agenti della polizia di stato del commissariato di Nocera Inferiore che, nella giornata di domenica, in occasione dell’incontro di calcio Nocerina-Casarano, dopo aver individuato la carovana dei circa 100 sostenitori della squadra pugliese in arrivo, hanno proceduto al controllo delle autovetture, identificando i vari tifosi.

Proprio durante le ispezioni gli agenti hanno rinvenuto all’interno del minivan, occupato dai 7 Ultras denunciati, gli oggetti proibiti tra cui dei tondini in ferro tagliati in modo da risultare affilati e pericolosi. Tutto il materiale è stato sequestrato e i sette sostenitori pugliesi, di cui uno già noto alle forze dell’ordine per reati di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive, sono stati denunciati in stato di libertà per violazione della legge sulla violenza nelle manifestazioni sportive e dell’art. 4 della legge 110/75, che punisce il porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Nei loro confronti sono state, inoltre, avviate le procedure D.A.SPO.