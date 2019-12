FOTO | Crolla la strada a Giovi, stop alla circolazione Le incessanti piogge hanno causato lo smottamento in via Beata Teresa di Calcutta

Si contano i danni a Giovi dove il maltempo di venerdì sera ha creato ingenti danni. La strada è crollata in via Beata Teresa di Calcutta, subito chiusa al traffico veicolare e pedonale. L'intera area è stata transennata per consentire agli operai di mettere in sicurezza il tratto stradale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

La consistente quantità di pioggia, e il forte vento, che venerdì hanno flagellato la città di Salerno ha colpito duramente anche i rioni collinari dove sono caduti diversi alberi e dove si sono verificate piccole frane da Giovi Piegolelle fino a Sala Abbagnano.

Ad avere la peggio è stato il tratto che da Giovi collega con la zona orientale di Salerno dove il manto stradale si è sbriciolato da un lato del versante, chiusa la strada in entrambi i sensi di marcia transennati da blocchi prefabbricati di cemento.