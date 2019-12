Lutto a Salerno: è morto il medico Antonello Crisci E' stato consulente della procura. Il cordoglio del sindaco Napoli

Lutto nel mondo della sanità salernitana, è morto il professore Antonello Crisci, noto medico legale e scienziato. Crisci è stato consulente della Procura e si è occupato di importanti casi sul territorio.

“Esprimo profondo dolore e l'unanime cordoglio della Civica Amministrazione e della Cittadinanza tutta per la scomparsa dell'amatissimo professore Antonello Crisci – a dirlo è il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che continua - Salerno perde oggi uno dei suoi figli migliori e più illustri che ha onorato la professione medica e la ricerca scientifica ottenendo meritatissimi riconoscimenti nazionali ed internazionali. La sua fama di medico e scienziato è stata seconda soltanto alla sua straordinaria umanità e generosità che lo metteva a totale servizio del paziente sempre al centro della sua vita e della sua attività. Antonello Crisci è stato medico, professore universitario, scienziato, animatore d'iniziative culturali e professionali, Instancabile, sempre concentrato sul progresso dell'arte medica e del benessere del paziente.Ci stringiamo in un fraterno abbraccio solidale all'amatissima moglie Rita, ai figli e nipoti ed a tutti coloro che l'hanno conosciuto ed amato. Assumiamo fin d'ora l'impegno solenne ad onorarne la memoria in modo degno e solenne per un uomo che ha dedicato la sua vita alla nostra comunità”.