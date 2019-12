"Devo consegnare dei documenti", ma è una truffa: preso Un 47enne napoletano ha tentato di raggirare un'anziana ma è stato denunciato dalla polizia

Ancora truffe agli anziani, un fenomeno sempre più allarmante e diffuso. Gli agenti del commissariato di Sarno hanno sventato un raggiro ai danni di una donna del posto: l'autore è un 47enne originario della provincia di Napoli, con alle spalle già numerosi precedenti in tal senso.

Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia, l'indagato avrebbe telefonato ripetutamente la signora di 84 anni, residente nel centro storico di Sarno, spacciandosi prima per il nipote e poi per un cliente del figlio. All'anziana ha riferito di dover consegnare dei documenti che il figlio, un professionista sarnese, satava aspettando. In cambio della busta, il 47enne napoletano ha chiesto il pagamento di 3900 euro.

La donna, però, ha avvertito la figlia che ha subito allertato i poliziotti. Dal commissariato le hanno detto di prendere tempo e di non aprire la parte. Il 47enne ha contattato nuovamente a telefono l'anziana, preannunciando che sarebbe passato a casa per consegnare la finta busta con i documenti. Ad attenderlo, però, c'erano gli agenti di polizia che lo hanno denunciato con l'accusa di tentata truffa aggravata.