Crisci: sequestrata la salma, a breve l'autopsia Dieci i sanitari indagati per la morte del professore

E' stata sequestrata la salma del professore Antonello Crisci, morto in una clinica della Basilicata dove era ricoverato da mesi dopo le complicazioni insorte in seguito ad un intervento alla colecisti eseguito nella clinica salernitana Tortorella, al quale si era sottoposto nel luglio del 2018.

La salma di Crisci, consulente della Procura di Salerno, si trova presso l’obitorio dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona dove il sostituto procuratore Maria Benincasa ha disposto il trasferimento.

Nelle prossime ore l'esame autoptico per accertare le cause del decesso. Dal giorno dell'intervento è in corso un'inchiesta della procura salernitana. Dieci le persone - tra medici e paramedici - iscritte nel registro degli indagati per lesioni colpose.

Ora, dopo la morte dello stimato psichiatra e medico legale, ci sarà un aggravamento del capo di imputazione in omicidio colposo. Intanto è lutto in città per uno stimato professionista, tanti i casi di cronaca affidati al professore che effettuò anche l'autopsia sulle 26 migranti morte arrivate a Salerno.