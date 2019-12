Auto di traverso sull'A30, traffico paralizzato Incidente all'altezza di Mercato San Severino, nessun ferito

Traffico in tilt da questa mattina a causa di un incidente sull'A30, all'altezza di Mercato San Severino. Un'automobile, per cause, ancora da accertare, è finita fuori strada dopo aver sbandato, finendo di traverso sulla carreggiata.

Le vetture sono rimaste bloccate sull'intero tratto stradale.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per chiarire la dinamica dell'incidente, forse tra le cause ci sarebbe l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Non ci sarebbero persone rimaste ferite.