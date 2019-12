«Suo figlio è stato arrestato», anziana paga falso avvocato Il raggiro si è consumato a Mercato San Severino. Il monito dei carabinieri: «Contattateci»

Prima le hanno fatto credere che suo figlio fosse stato arrestato, poi sono passati all’incasso con un finto avvocato che ha portato via alcune migliaia di euro. La vittima del raggiro è un’anziana di Mercato San Severino che ieri pomeriggio ha dovuto fare i conti con la solita truffa. Le hanno telefonato a casa, dicendole che suo figlio era stato arrestato e che di lì a poco sarebbe passato un avvocato per parlare del compenso necessario per interessarsi della questione giudiziaria. Poco dopo un individuo si è presentato a casa della donna, presentatosi come il legale che le era stato preannunciato al telefono. La donna, intimorita e preoccupata per le sorti del proprio congiunto, gli ha consegnato alcune migliaia di euro. A quanto pare avrebbe anche provato a telefonare al figlio ma, dall’altra parte del telefono, avrebbe parlato con un’altra persona che, spacciandosi per il figlio, le ha detto di consegnare i soldi al falso avvocato. Chiamando sulla linea fissa, infatti, molto spesso chi effettua queste truffe lascia la conversazione aperta, in modo da non far cadere la linea. E così, quando le vittime provano a contattare i propri familiari, parlano nuovamente con i truffatori.

I carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, alla luce di quanto accaduto, invitano i cittadini che dovessero trovarsi in queste circostanze a seguire una serie di consigli. In primis i militari sottolineano che qualora dovesse esserci qualche problema, saranno loro a contattare direttamente le famiglie interessate. Inoltre invitano tutti a utilizzare un altro telefono per contattare le forze dell’ordine, senza ricevere estranei in casa né tantomeno a consegnargli denaro.